Ангелине Шкатовой за серебро на Олимпиаде губернатор вручил премию в 1 миллион рублей

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16 августа владимирская гимнастка Ангелина Шкатова, принявшая участие в Олимпийских играх в Токио и взявшая серебряную медаль в командных соревнованиях по художественной гимнастике, вернулась во Владимирскую область. И сразу с корабля попала на бал. Вернее в Администрацию Владимирской области, где с ней встретился губернатор Владимир Сипягин.

В итоге, глава региона не поскупился и объявил о том, что Ангелине положена премия в один миллион рублей. Достаточно серьезные деньги для регионального уровня. Кстати, с Ангелиной на встрече с главой региона были первый тренер гимнастки Анастасия Савватеева, а также главная звезда владимирской художественной гимнастики Светлана Кагарлицкая. Им вручили благодарности. Кроме того, денежную премию дали и наставнику и тренеру Светлане Кагарлицкой в размере 562,5 тысячи рублей. Премия тренерам выплачивается на основании списков сборных команд России и только тем, кто проживает во Владимирской области.