В Коврове сгорел дом

Фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

14 августа в 22.42 поступило сообщение о пожаре в деревянном нежилом доме по адресу: город Ковров, ул. Генералова, д. 48. На место оперативно прибыли сотрудники 4-й и 14-й пожарно-спасательных частей.

- На момент прибытия подразделений горела кровля и внутренняя отделка дома. Пожарные оперативно ликвидировали огонь, предотвратив его распространение на соседние строения, в том числе на гостиницу "Уют", которая примыкает непосредственно к дому. В результате пожара сгорела кровля и внутренняя отделка дома на площади 56 квадратных метров, - рассказали в региональном управлении МЧС.

Во время пожара в доме никто не находился. Погибших и пострадавших нет. Дознаватели МЧС России устанавливают причину произошедшего.

К ликвидации пожара привлекались 15 человек личного состава и 4 единицы техники.