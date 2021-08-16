Синоптики предупреждают об аномальной жаре на юге Владимирской области

Согласно данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 16 августа на юге и юго-востоке Владимирской области прогнозируется температура воздуха выше +30 градусов.

В условиях жаркой и сухой погоды возрастают риски ландшафтных, лесных и торфяных пожаров, возможен переход огня на частные дома и хозяйственные постройки, возникает большая вероятность происшествий на водных объектах. В жаркую погоду также возможно отключение электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций.

Сейчас в области установлен пожароопасный сезон. Сжигать мусор и сухостой размещается, но делать это нужно при соблюдении определённых условий: безветренная погода, участок для выжигания расположен на расстоянии не менее 50 метров от строений; территория в радиусе 30 метров вокруг участка расчищена и отделена минерализованной полосой; не введён особый противопожарный режим; в наличии имеются первичные средства пожаротушения.

Во время отдыха у воды также не забывайте о правилах безопасности. Не стоит купаться в запрещённых местах, где не обследовано дно и нет поста спасателей. Запрещается купаться в состоянии алкогольного опьянения. Родители должны постоянно контролировать своих детей.