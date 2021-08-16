В Киржачском районе сгорел дотла грузовой автомобиль

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, информация о горящей машине поступила диспетчерам пожарной части в 12.17. Прибывшие к месту ЧП огнеборцы увидели, что полыхают кабина и моторный отсек грузовой машины марки «Газель».

Возгорание было ликвидировано на площади 4 квадратных метра. К счастью, никто из людей на пожаре не погиб и не пострадал. В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину случившегося. В тушении были задействованы семь огнеборцев и две пожарные машины.