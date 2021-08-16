Владимирцам расскажут, как выбрать школьную форму и канцелярские товары

16 августа во всех регионах России начнет работу тематическая «горячая линия» по вопросам качества и безопасности предоставления детских товаров, школьных принадлежностей

До 27 августа специалисты регионального Управления Роспотребнадзора ответят на вопросы, касающиеся качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, школьной формы, канцелярских товаров, детского питания, дадут пояснения к действующим нормативным требованиям к категории товаров, предназначенных для детей и подростков.

Телефон "Горячей линии" 8(4922) 45-10-70 или 8-800-200-05-45.