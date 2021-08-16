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Здоровье16 августа 2021 9:13

Во Владимирской области 16 августа коронавирус диагностирован у 193 человек

Случаев заражения становится все меньше
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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Во Владимирской области за прошедшие сутки 16 августа лабораторно подтверждено 193 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 32 случая во Владимире, по 22 - в Ковровском, Муромском районах, 21 случай в Гусь-Хрустальном, 16 заболевших в Александровском, 13 - в Вязниковском, 10 - в Суздальском, 9 - в Петушинском, по 8 случаев в Кольчугинском, Юрьев-Польском районах, 7 заболевших в Собинском, 6 - в Киржачском, 5 - в Камешковском, по 4 - в Селивановском, Меленковском, 3 - в Радужном, 2 - в Гороховецком, 1 - в Судогодском районе.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 46 452 случая заболевания (10 966 сл. в г. Владимире, 5445 сл. в Гусь-Хрустальном, 4987 сл. о. Муром, 3626 сл. в Ковровском, 2577 сл. в Александровском, 2539 сл. в Петушинском, 1911 сл. в Юрьев-Польском, 1974 сл. в Вязниковском, 1964 сл. в Кольчугинском, 1840 сл. в Суздальском, 1501 сл. в Киржачском, 1508 сл. в Собинском, 1304 сл. в Меленковском, 1074 сл. в Гороховецком, 1062 сл. в Камешковском, 895 сл. в Селивановском, 707 сл. в Судогодском, 572 сл. в г. Радужном).