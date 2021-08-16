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Спорт16 августа 2021 9:03

Муромские футболисты уступили "Шинику"

Ярославская команда возглавила турнирную таблицу
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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15 августа футбольный клуб "Муром" принимал ярославского "Шинника".

Матч на стадионе имени Владимира Лосева закончился со счетом 1:0 в пользу «Шинника». Во втором тайме гол забил Альбек Гонгапшев. Поддержать команду приехали около 100 болельщиков из Ярославля.

«Шинник» по итогам пятого тура ФНЛ-2 возглавил турнирную таблицу, набрав 12 очков. Муромские футболисты занимают сейчас девятую строчку.

Напомним, что вчера владимирское "Торпедо" встречалось с "Химиком". Игра закончилась ничьей со счетом 1:1. Черно-белые занимают восьмое место в турнирной таблице.