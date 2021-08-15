Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт15 августа 2021 20:21

Владимирское "Торпедо" сыграло вничью с дзержинским "Химиком"

Команда набрала пятое очко
Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото с официального аккаунта ФК "Торпедо" в vk.com

Фото с официального аккаунта ФК "Торпедо" в vk.com

В пятом туре чемпионата России по футболу среди команд второго дивизиона Футбольной Национальной Лиги в своей группе сыграли матч владимирское "Торпедо" и "Химик" из Дзержинска Нижегородской области.

Обе команды перед этим туром имели по четыре очка и занимали 7-8 места. В итоге, матч не выявил победителя. Команды сыграли вничью 1:1. Владимирцы первыми открыли счет на 43-й минуте. У "Торпедо" отличился Дмитрий Калабухов. Однако во втором тайме гости сумели сравнять счет. После этого торпедовцы пытались снова выйти вперед, однако сделать у них это не получилось. Не помог даже пенальти в ворота "Химика" - хозяева не смогли его реализовать.

Таким образом команды набрали по одному очку. Теперь у обоих клубов на счету по 5 очков. Они остались на тех же строчках в турнирной таблице.