Владимирское "Торпедо" сыграло вничью с дзержинским "Химиком"

Фото с официального аккаунта ФК "Торпедо" в vk.com

В пятом туре чемпионата России по футболу среди команд второго дивизиона Футбольной Национальной Лиги в своей группе сыграли матч владимирское "Торпедо" и "Химик" из Дзержинска Нижегородской области.

Обе команды перед этим туром имели по четыре очка и занимали 7-8 места. В итоге, матч не выявил победителя. Команды сыграли вничью 1:1. Владимирцы первыми открыли счет на 43-й минуте. У "Торпедо" отличился Дмитрий Калабухов. Однако во втором тайме гости сумели сравнять счет. После этого торпедовцы пытались снова выйти вперед, однако сделать у них это не получилось. Не помог даже пенальти в ворота "Химика" - хозяева не смогли его реализовать.

Таким образом команды набрали по одному очку. Теперь у обоих клубов на счету по 5 очков. Они остались на тех же строчках в турнирной таблице.