За год 98-й бензин во Владимирской области подорожал на 8,9 процента

Владимирстат сравнил цены на автомобильное и дизельное топливо во Владимирской области за прошедший год. Брались цены в два временных промежутка - июль 2020-го и июль 2021 года. Специалисты Владимирстата отметили увеличение стоимости на каждую, из представленных в инфографике, позиции.

Больше всего подорожал за год 98-й бензин. АИ-98 в прошлом году стоил в среднем 51 рубль 18 копеек, а теперь стоит 55 рублей 76 копеек. В процентах рост составил 8,9. АИ-92 за год вырос на 5,7 процента (с 43,45 до 45,91 рубля), АИ-95 - на 5,2 процента (с 46,90 до 49,37 рубля).

А вот дизельное топливо подорожало меньше всего - речь идет о 3,2 процента. В июле 2020 года оно стоило в среднем по области 47 рублей 58 копеек за литр, теперь же цена за литр равна 49,27 рубля.