Во Владимирской области в 2021 году снизилось число ДТП, но увеличилось число погибших в них

Губернатор Владимир Сипягин провел рабочее совещание по тематике безопасности на владимирских дорогах. Проблема эта в этом году стала острее, так как за последние полгода при общем снижении количества ДТП в нашем регионе число погибших выросло на 9,5 процента. В этом же году осложнилась ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом: показатели выросли на 7,4 процента. Остро встала проблема наездов на пешеходов на пешеходных переходах, в том числе со смертельным исходом.

На совещании пристальное внимание было обращено на аварийность на дорогах местного значения, так как именно на них смертность выше, чем на дорогах других категорий. Особые опасения вызвали показатели смертности в ДТП в Муроме, Вязниковском и Меленковском районах.

По итогам совещания принято решение увеличить количество камер видеофиксации на дорогах, в том числе на въезде в населённые пункты. Кроме того, в "белом доме" предлагают обжаловать в судах "мягкие" решения по ДТП с погибшими. Заниматься этим должны представители прокуратуры.