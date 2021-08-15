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Общество15 августа 2021 12:04

В Меленковском районе троих владельцев незаконно построенных пилорам оштрафовали на 120 тысяч рублей

Одна из пилорам располагалась в селе Бутылицы
Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
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Прокуратура Меленковского района сообщает о результатах совместного с управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области рейда по соблюдения земельного законодательства. И выяснилось, что в районе есть три незаконно построенные пилорамы.

Так, на земельном участке в селе Бутылицы, что имеет категорию земель "земли населенных пунктов", предприниматель построил пилораму на площади в 4200 квадратных метров. Внутри прокурорские работники нашли древесину, доски и отходы производства (опилки, срезки). При этом сведения о правах на используемый участок у предпринимателя отсутствуют. Еще две пилорамы располагались неподалеку - все три располагаются на территории Бутылицкого сельского поселения.

Троих владельцев пилорам оштрафовали на общую сумму 120 тысяч рублей (50, 50 и 20 тысяч). Также от предпринимателей требуют убрать незаконные постройки.