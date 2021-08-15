Полузащитник владимирского "Торпедо" перешел в футбольный клуб "Краснодар"

Фото пресс-службы ФК "Торпедо".

Полузащитник владимирского "Торпедо" Никита Кривцов перешел в клуб Премьер-лиги ФК "Краснодар". Игрок заключил соглашение до 2024 года. Сумма трансфера не раскрывается, хотя по слухам, речь шла о десятках миллионов рублей.

Никита дебютировал в составе торпедовцев год назад. Его игра в первой части минувшего сезона привлекла внимание многих клубов ФНЛ и РПЛ, в итоге он уехал в «Томь», а потом был на просмотрах в «Нижнем Новгороде» и «Краснодаре».

Переход прокомментировал главный тренер и директор команды Александр Акимов:

«У нас с Никитой был трудовой договор до конца этого сезона, но, когда поступает предложение от коллектива РПЛ, мы не в праве удерживать футболиста, который хочет и может проявить себя на более высоком уровне. Фактически профессиональная карьера Никиты началась в нашем клубе. Под чутким руководством нашего тренерского штаба он попал в молодёжную сборную России. Конечно, жаль отпускать такого игрока, но я желаю ему достичь самых высоких вершин в футболе! В последнее время много о говорилось о финансовой составляющей данного перехода. Да, мы отпускаем его не бесплатно. Не могу раскрыть сумму трансфера, но она нас точно устроила и будет направлена на развитие футбольного клуба «Торпедо-Владимир».