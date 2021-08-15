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Здоровье15 августа 2021 10:14

Во Владимирской области 15 августа заболели коронавирусом 196 человек

Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
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На территории Владимирской области на 10 часов утра 15 августа 2021 года лабораторно подтверждено 196 случаев заболевания Covid-19.

Вот как распределились случаи по районам региона: 35 сл. в г. Владимире, 24 сл. в Гусь-Хрустальном, 21 сл. в Ковровском, 18 сл. в Муромском, 14 сл. в Александровском, 10 сл. в Вязниковском, 10 сл. в Петушинском, 10 сл. в Кольчугинском, 9 сл. в Юрьев-Польском, 8 сл. в Собинском, 8 сл. в Суздальском, 8 сл. в Киржачском, 7 сл. в Меленковском, 6 сл. в г. Радужный, 3 сл. в Гороховецком, 3 сл. в Селивановском, 2 сл. в Камешковском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 46 259 случаев заболевания (10 934 сл. в г. Владимире, 5424 сл. в Гусь-Хрустальном, 4965 сл. о. Муром, 3604 сл. в Ковровском, 2561 сл. в Александровском, 2530 сл. в Петушинском, 1903 сл. в Юрьев-Польском, 1961 сл. в Вязниковском, 1956 сл. в Кольчугинском, 1830 сл. в Суздальском, 1495 сл. в Киржачском, 1501 сл. в Собинском, 1300 сл. в Меленковском, 1072 сл. в Гороховецком, 1057 сл. в Камешковском, 891 сл. в Селивановском, 706 сл. в Судогодском, 569 сл. в г. Радужном).