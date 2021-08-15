Губернатор Владимир Сипягин встретился с ковровскими погорельцамаи

14 августа губернатор Владимир Сипягин посетил Ковров. Программа была достаточно обширной: глава региона встретился с погорельцами из дома №10 по улице Социалистической, посетил школу №21 и заложил камень в основание будущего ФСКа.

Что самое интересное, о встрече с погорельцами пресс-служба "белого дома" в итоге не написала. Наверняка, встреча с ними была достаточно напряженной. Люди не знают, что будет с их домом - снесут его или оставят, поэтому нервничают. Напомним, что пока решение о судьбе сгоревшего памятника конструктивизма не принято. Однако больше всего люди возмущались размером компенсации в 400 тысяч рублей.

Что касается физкультурно-спортивного комплекса, то он появится на территории спортшколы «Мотодром Арена», что на въезде в Ковров. ФОК будет представлять собой трехэтажное здание площадью свыше 4,5 тысячи квадратных метра, с залами для борьбы и спортивной гимнастики, тренажёрным залом, общежитием для спортсменов, буфетом, базой проката и прогулочного инвентаря. Планируется завершить возведение ФСК до конца 2022 года. Стоимость работ составляет почти 226 млн рублей.