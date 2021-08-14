В поселке Мстера ликвидирован пожар в частном жилом доме

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, информация о пожаре в поселке Мстера Вязниковского района диспетчерам пожарно-спасательного гарнизона поступила в 08.53. Вскоре на место ЧП прибыли 11 огнеборцев на трех пожарных машинах.

К счастью, дом удалось спасти — пожарные расчеты быстро обнаружили очаг возгорания и потушили пламя, общая выгоревшая площадь составила 4 квадратных метра. Сгорела часть внутренней отделки, а также вещи, находившиеся в доме. Никто из людей не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину пожара.