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Происшествия14 августа 2021 19:36

В поселке Мстера ликвидирован пожар в частном жилом доме

Инцидент случился утром 14 августа на улице Западный переулок
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, информация о пожаре в поселке Мстера Вязниковского района диспетчерам пожарно-спасательного гарнизона поступила в 08.53. Вскоре на место ЧП прибыли 11 огнеборцев на трех пожарных машинах.

К счастью, дом удалось спасти — пожарные расчеты быстро обнаружили очаг возгорания и потушили пламя, общая выгоревшая площадь составила 4 квадратных метра. Сгорела часть внутренней отделки, а также вещи, находившиеся в доме. Никто из людей не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину пожара.