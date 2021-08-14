По факту ДТП в Александровском районе возбуждено уголовное дело

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, следователи полиции Александровского района возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием пассажирского автобуса и большегруза, произошедшего в четвертом часу утра 14 августа на автодороге М-8 «Холмогоры».

- В результате дорожно-транспортного происшествия один из пассажиров автобуса получил травмы, причинившие тяжкий вред здоровью, - сообщила официальный представитель областного главка полиции Ирина Гавриченко.

В настоящий момент причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним — в результате ДТП водитель «Неоплана» врезался в ехавший перед ним грузовик с полуприцепом. В результате пострадали 22 человека, шестеро остаются в больнице.

Региональные прокуратура и Следком сейчас также проводят проверки, но уже по факту оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности людей.