Во Владимире у моста через Клязьму два автомобиля столкнулись лоб в лоб

По предварительным данным Госавтоинспекции, авария произошла 14 августа около 09.50 неподалеку от дома №1 «а» по улице Судогодское шоссе, в районе светофора.

- Водитель автомобиля «Рено» 1981 года рождения, двигавшийся в сторону улицы Муромской, выехал на полосу реверсивного движения под запрещающий сигнал светофора, где допустил столкновение с автомашиной «Фольксваген» под управлением водителя 1992 года рождения, ехавшим под разрешающий сигнал реверсивного светофора, - сообщил дежурный офицер отдела информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области Владимир Кузьмин.

В результате травмы получили оба водителя, мужчины были госпитализированы. В то же время, из-за аварии на мосту через Клязьму и на ближайших улицах произошел серьезный затор. В настоящее время ликвидация последствий ДТП продолжается.