По факту ДТП в Александровском районе началась прокурорская проверка

Как сообщили в прокуратуре Владимирской области, надзорное ведомство начало проведение проверки по факту автомобильной аварии, которая случилась в четвертом часу утра 14 августа на трассе М-8 «Холмогоры» в Александровском районе.

Напомним — автолайнер «Неоплан», в котором находилось 47 человек, включая двух водителей и экскурсовода, врезался в перевозивший песок тягач с полуприцепом. В результате 22 человека пострадали. По последним данным, в больнице остаются восемь человек, их жизни ничто не угрожает.

- На данный момент установлено, что водитель автобуса нарушил скоростной режим и совершил столкновение с впереди идущим автомобилем, - уточнила старший помощник прокурора Владимирской области Виктория Туркова.

Сотрудники прокуратуры выехали на место ДТП. В ходе проверки надзорному ведомству предстоит дапть оценку соблюдению законодательства в сфере перевозок. Результаты проверки взяты на контроль прокурором области.