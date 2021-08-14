Во Владимирской области железная дорога построит два пешеходных перехода

Как сообщает Горьковская железная дорога — филиал ОАО «РЖД», новые пешеходные переходы через линии построят в рамках программы по предупреждению травматизма граждан.

Первый из них появится на перегоне Тереховицы — Камешково рядом с платформой, находящейся в райцентре. Пока на месте ведутся изыскательские работы.

Второй переход обещают построить на станции Добрятино, что в Меленковском районе.

В ГЖД обещают, что оба перехода появятся в течение 2021 года.

Вместе с тем, железнодорожники еще раз напоминают о том, что на объектах железной дороги следует быть предельно внимательными и осторожными. К сожалению, нередко происшествия случаются именно по невнимательности пешеходов. Также ни в коем случае не следует перебегать дорогу перед движущимся поездом.