Во Владимирской области за сутки коронавирус подтвердился у 198 человек

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, по сосоянию на 11 часов утра 14 августа в областном центре подтверждено 38 новых случаев заражения, что существенно ниже предыдущих показателей.

На втором месте в сводке оказался Ковровский район с 23 новыми случаями, на третьем — Муромскйи район, где заразился еще 21 человек.

В Гусь-Хрустальном районе подтвердилось 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в Александровском районе 13 случаев, в Вязниковском, Юрьев-Польском, Кольчугинском, Собинском и Суздальском районах по девять, в Петушинском районе восемь, в Киржачском районе семь, в Меленковском районе и в Радужном по пять, в Гороховецком районе четыре, в Камешковском и Селивановском районах по три, в Судогодском раойне один случай.

Таким образом, на сегодняшний день с начала эпидемии во Владимирской области подтверждено 46063 случая заражения коронавирусом.