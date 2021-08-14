Под Александровом в ДТП с туристическим автобусом пострадали 22 человека

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает Управление МВД России по Владимирской области, около 03.15 на 97 километре федеральной трассы М-8 57-летний водитель автобуса «Неоплан», ехавший со стороны Ярославля в сторону Москвы, и перевозивший экскурсионную группу в составе 44 человек, столкнулся с попутным большегрузом «МАН», за рулем которого находился 37-летний водитель.

К счастью, никто из людей не погиб, однако на данный момент известно о 22 пострадавших.

- По предваретельной информации, автобус, следующий из Вологды в Москву и перевозящий 44 пассажира, двух водителей и экскурсовода, совершил столкновение с полуприцепом «Тонар», в результате чего 22 человека пострадали. Шести пострадавшим помощь оказана на месте, 16 человек доставлены в лечебное учреждение для оказания первой медицинской помощи, - сообщил начальник ОГИБДД ОМВД России по Александровскому району Вадим Петров.

В настоящее время по факту ДТП сотрудники ГИБДД проводят проверку, обстоятельства происшествия устанавливаются.