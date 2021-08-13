Во Владимирской области пройдут проверки технического состояния пассажирского транспорта

В связи с трагическими событиями, произошедшими 12 августа в Воронеже, власти Владимирской области решили усилить контроль за работой сотрудников транспортных предприятий региона.

13 августа департамент транспорта и дорожного хозяйства направил руководителям транспортных предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки на территории региона, рекомендации по отслеживанию технического состояния автобусов, особенно топливных систем. Пассажироперевозчикам напомнили, что в салонах общественного транспорта не рекомендуется перевозить взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества (серьезно!), а также сказали, что надо провести дополнительный инструктаж своих сотрудников.

С 16 августа профильный департамент начнёт проводить совместные рейды с федеральной службой по надзору в сфере транспорта.