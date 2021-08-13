Во Владимирской области сдвинули сроки обязательной вакцинации от коронавируса

Во Владимирской области в управлении Роспотребнадзора решили передвинуть сроки обязательной вакцинации от коронавируса, о чем просили и депутаты, и предприниматели, и медики. Напомним, сделать прививки от коронавируса первым компонентом вакцины минимум 60% сотрудников многих сфер, в том числе производства и сферы услуг, а также педагогов, обязали до 15 августа, но из-за перебоев с поставками вакцин этого сделать не удалось. В связи с этим главный санитарный врач Владимирской области Татьяна Данилова, признав, что проведение профилактических прививок было затруднено из-за отсутствия достаточного количества вакцины, перенесла сроки вакцинации на неделю – теперь привить первым компонентом нужно до 23 августа. Сроки вакцинацией вторым компонентом вакцины остались неизменны – до 15 сентября.