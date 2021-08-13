В Муромском районе после вмешательства прокуратуры отремонтировали дорогу, ведущую к дому инвалида

Муромской городской прокуратурой проведена проверка по обращению инвалида-колясочника по вопросу ненадлежащего состояния автомобильной дороги по улице Набережной в селе Панфилово. Как оказалось, проезд, расположенный от пересечения улицы Красная горка и улицы Набережная в указанном населенном пункте до дома № 10а по улице Набережная, где проживает инвалид, не включен в перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Муромского района и не соответствует нормативным требованиям. Из-за уклона и размытия грунта в период дождей и снегопада пользоваться дорогой фактически невозможно. По фактам непринятия мер к приданию надлежащего правового статуса указанного участка, обладающего признаками автомобильной дороги, непринятия мер к приведению его в нормативное состояние и содержанию городским прокурором в суд направлено административное исковое заявление к администрации Муромского района о признании незаконным ее бездействия и понуждению к исполнению вышеуказанных обязанностей. Решением суда исковые требования прокуратуры удовлетворены, администрацией района приняты неотложные меры к приведению дороги в нормативное состояние путём обустройства дорожного полотна из асфальтогранулята. Также городским прокурором главе администрации Муромского района внесено представление по фактам ненадлежащего рассмотрения ранее поданных обращений инвалида-колясочника в органы местного самоуправления, на которые заявителю даны ответы о невозможности обустройства автомобильной дороги на спорном участке. По результатам его рассмотрения изложенные в нем требования признаны обоснованными, виновное должностное лицо уволено.