Во Владимире построят еще одну кислородную подстанцию

После инцидента в одной из больниц Северной Осетии, где из-за прорыва кислородной трубы скончались пациенты с новой коронавирусной инфекцией и пневмонией, во всех регионах проводятся проверки кислородного оборудования, установленного в медицинских учреждениях.

Губернатор Владимир Сипягин 13 августа посетил Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи Владимира, где проходят лечение пациенты с новой коронавирусной инфекцией. Он сообщил, что будут проверены все 25 инфекционных госпиталей области. В этих учреждениях имеются станции для приёма и переработки жидкого кислорода, а также рампы для приёма и хранения газообразного кислорода в баллонах. Специалисты проверят исправность оборудования и наличие резерва на случай аварии.

В этом году на территории медучреждения будет построена ещё одна кислородная подстанция. На эти цели выделено 19,5 миллионов рублей. Особенность современной подстанции в том, что она будет производить кислород из атмосферного воздуха, что обеспечит её полную автономность и независимость медучреждения от поставщиков кислорода. При этом прежняя кислородная подстанция будет задействована в качестве резервной.