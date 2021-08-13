Владимирское "Торпедо" в Кубке России примет "Камаз" и "Урал"

13 августа состоялась жеребьевка группового этапа Кубка России. В этом соревновании участвует владимирское "Торпедо", которое сумело добраться до столь высокой стадии турнира впервые за 10 лет.

По итогам жеребьевки, владимирское "Торпедо" попало во вторую группу. Вместе с владимирцами там оказались "Камаз" (Набережные Челны) из ФНЛ и "Урал" (Екатеринбург) из Премьер-Лиги.

Напомним, что 25-26 августа во Владимир приедет "Камаз", 22-23 сентября – торпедовцы примут "Урал", а 27-28 октября – клубы ФНЛ и Премьер-Лиги встречаются между собой.