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Спорт13 августа 2021 15:14

Владимирское "Торпедо" в Кубке России примет "Камаз" и "Урал"

Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
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13 августа состоялась жеребьевка группового этапа Кубка России. В этом соревновании участвует владимирское "Торпедо", которое сумело добраться до столь высокой стадии турнира впервые за 10 лет.

По итогам жеребьевки, владимирское "Торпедо" попало во вторую группу. Вместе с владимирцами там оказались "Камаз" (Набережные Челны) из ФНЛ и "Урал" (Екатеринбург) из Премьер-Лиги.

Напомним, что 25-26 августа во Владимир приедет "Камаз", 22-23 сентября – торпедовцы примут "Урал", а 27-28 октября – клубы ФНЛ и Премьер-Лиги встречаются между собой.