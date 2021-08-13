Владимирские школы присоединятся к проекту «Добрые крышечки»

Владимир присоединяется к Всероссийскому эколого-благотворительному проекту «Добрые крышечки».

Городская администрация совместно с предприятием «Биотехнологии» с началом нового учебного года планирует установить специальные контейнеры для сбора крышечек от различных пластиковых бутылок (только пластиковые завинчивающиеся от питьевых продуктов, включая питьевую воду и крышечки от «Иммунеле»).

Контейнеры для сбора крышечек будут установлены в «Патриаршем саду», в ДД(ю)Т, школах №№ 31, 37, 38, 40 и 49 и в здании управления образования г. Владимира накануне 1 сентября. К концу года подобные контейнеры для сбора крышечек появятся во всех образовательных учреждениях города.

С одной стороны, сбор и сдача крышек от ПЭТ-бутылок во всем мире является популярным способом участия в очистке планеты от вредного мусора. С другой, сданные крышечки реализуются, и на вырученные деньги приобретается медицинское оборудование (в частности, инвалидные коляски) для детей-сирот.

На федеральном уровне проект «Добрые крышечки» реализуется с 2016 года. Его участники уже собрали более 360 тонн крышечек. Оказана помощь 44 детям с особенностями развития.