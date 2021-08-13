Во Владимирской области МЧС будет мониторить пожары через соцсети

ЦУР Владимирской области и региональное управление МЧС провели совещание по вопросам сотрудничества в области обеспечения безопасности жизни граждан.

В итоге, на совещании было решено проводить в социальных сетях совместную работу по информированию населения. Людям будут рассказывать о том, как избежать пожаров и не утонуть на воде. В первую очередь, учить будут детей и подростков.

Кроме того, информационные площадки Центра управления регионом позволят МЧС мониторить интернет-пространство на предмет пожаров, а также выявлять недостоверную информацию, что особенно актуально в ходе ликвидации ЧС, тушения пожаров или проведения иных аварийно-спасательных работ.

«Мы готовы проводить мониторинг и анализ подобных сообщений в открытых интернет-источниках по всем резонансным происшествиям на территории области и передавать их специалистам Главного управления», - подчеркнул руководитель Центра управления регионом Дмитрий Лавров.