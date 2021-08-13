В Кольчугино через интернет продавали справки от вакцинации о коронавируса

Кольчугинская межрайонная прокуратура добивается блокировки сайтов с предложениями о приобретении сертификата о прохождении вакцинации от Covid-19 без фактического проведения прививки. Во время мониторинга сети «Интернет» выявлены сайты, на страницах которых размещена информация о продаже сертификата о прохождении вакцинации от коронавируса без фактического проведения прививки. Вход на ресурс сайта свободный, не требующий регистрации, любой интернет-пользователь мог выбрать документ, узнать его стоимость и связаться с продавцом. В этой связи прокурор направил в суд четыре административных исковых заявления о признании размещенной информации запрещенной на территории Российской Федерации с требованием блокировки вышеуказанных сайтов. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.