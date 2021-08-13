Во Владимирской области за сутки от коронавируса умерло 11 человек

13 августа во Владимирской области лабораторно подтверждено 202 новых случая заболевания Covid-19. Всего в области зарегистрировано 45865 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

В больницах региона действуют 1822 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 72 процента из них занято (1312), свободны 510 коек.

42313 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 159 человек. За период наблюдения в области отмечено 1537 летальных случаев (+11 за сутки).

Номер «горячей линии» Департамента здравоохранения по вопросам новой коронавирусной инфекции: 8 (800) 350-17-33. Единый номер вызова экстренных оперативных служб, в том числе скорой медицинской помощи, – 112. Единый круглосуточный телефон социальной помощи – 8 (800) 450-01-21 или (4922) 36-28-33.