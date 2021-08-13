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Общество13 августа 2021 13:55

В здании владимирской дирекции ООПТ поселилась редкая летучая мышь

Приблудного зверька случайно обнаружили в пятницу 13 августа
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Неожиданный гость дирекции ООПТ. Фото дирекции ООПТ

Неожиданный гость дирекции ООПТ. Фото дирекции ООПТ

Как рассказали сами сотрудники, в офисе дирекции особо охраняемых природных территорий Владимирской области случилась настоящая «пятница 13-ое». Утром в здании дирекции на проспекте Ленина обнаружили дикого зверька - летучую мышь, которую называют двухцветный кожан. Это редкое животное внесено в приложение к Красной книге Владимирской области, и нуждается в особом внимании. Специалисты обещали позаботиться о неожиданно нашедшемся питомце-мальчике до темноты, а потом отпустить на свободу. Кстати, это не первый случай, когда в официальных учреждения Владимира обнаруживают необычных питомцев. Некоторое время назад летучая мышь также облюбовала здание департамента культуры на улице Музейной.