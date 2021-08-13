Житель Петушинского района украл инструменты из двух автомобилей

Завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего жителя Петушинского района. Молодой человек обвиняется в краже.

- В июне молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, похитил строительные инструменты, хранившиеся в двух припаркованных автомобилях. Впоследствии похищенное он реализовал, - сообщают в областном УМВД.

Полицейские нашли места сбыта похищенного, а затем задержали обвиняемого. Молодой человек признал свою вину. Причиненный материальный ущерб в сумме более 20 тысяч рублей возмещен собственникам в полном объеме.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.