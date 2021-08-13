Во Владимирской области отменили особый противопожарный режим

В связи с нормализацией пожарной обстановки на территории региона постановлением губернатора Владимирской области отменен особый противопожарный режим.

Сотрудниками органов надзорной деятельности МЧС возбуждено 52 административных расследования и составлено 60 протоколов. Также возбуждено уголовное дело по факту лесного пожара в Гусь-Хрустальном районе, в результате которого лесному фонду был причинён ущерб в размере порядка 260 тысяч рублей.

Несмотря на отмену особого противопожарного режима, продолжает действовать пожароопасный сезон. Запрещено разводить костры в неустановленных местах, сжигание мусора, отходов производства и потребления в лесу, на торфяных месторождениях, а также сельскохозяйственные палы. Запрещается разводить костры и готовить пищу на открытом огне вне специально оборудованных для этого мест!

Нарушение требований влечет наложение штрафа в сумме от 2 до 3 тысяч рублей на граждан, от 6 до 15 тысяч рублей на должностных лиц, от 150 до 200 тысяч– на юридических.

Всего с начала года во Владимирской области зафиксировано 96 очагов природных пожаров на общей площади чуть более 66 гектаров и 567 палов сухой травы на общей площади порядка полутора тысяч гектаров.