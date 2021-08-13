Владимир примет Всероссийские соревнования МЧС России по пожарно-спасательному спорту

С 24 по 26 августа во Владимире состоятся Всероссийские соревнования МЧС России по пожарно-спасательному спорту среди специальных подразделений, посвященные памяти генерал-майора внутренней службы Валерия Кишкурно.

На владимирскую землю прибудут команды спецподразделений Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары, городов Лесной Свердловской области и Северска Томской области, Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края. Также в соревнованиях принимает участие команда «Специального управления № 66 ФПС МЧС России» из города Радужный.

В течение трех дней участники будут соревноваться в следующих дисциплинах: преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, пожарная эстафета, подъем по штурмовой лестнице в 4-й этаж учебной башни, установка и подъем по выдвижной лестнице на 3-й этаж учебной башни, боевое развертывание.

24 и 26 августа соревнования состоятся на стадионе Торпедо, 25 августа – на стадионе Прометей в Загородном парке.