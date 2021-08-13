Во Владимирской области резко выросло производство меда

В канун Медового Спаса, который отмечают 14 августа, Владимирстат подсчитал, почем в регионе мед и сколько его производят. За последний год килограмм меда заметно подорожал – на 3,5%. В июле 2020 года килограмм натуральной сладости обходился в 459,92 рубля, а в июле этого года – в 474,88 рублей. При этом в регионе производство меда выросло: в 2019 году его произвели 148,8 тонн, в 2020 – 175,5 тонн, в 2021 – 240,6 тонн. При этом пчел во Владимирской области становится все меньше: если в 2019 года насчитывали 12307 пчелосемей, в 2020 – 11789, то в этом году их стало еще меньше – 11427 семейств.