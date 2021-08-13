В Муроме присяжные рассмотрят дело о кровавом убийстве

В Муромском городском суде будут рассматривать дело по обвинению в убийстве горожанина. По версии следствия, мужчина, поссорившись со знакомым, из неприязненных отношений нанес ему не менее восемнадцати ударов, используя поочередно два ножа. Раненый мужчина умер на месте происшествия от острой кровопотери. По желанию обвиняемого дело будет рассматриваться с участием присяжных заседателей. Постановлением от 10 августа 2021 года назначено судебное заседание на 3 сентября 2021 года в 10 часов 30 минут в помещении Муромского городского суда Владимирской области в составе судьи и коллегии присяжных заседателей.