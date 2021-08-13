В Вязниках местный житель задержан за продажу огнестрельного оружия

Факт продажи оружия был установлен оперативниками уголовного розыска в ходе специальных мероприятий. По версии следствия, в начале нынешнего августа к 51-летнему вязниковцу обратился его друг, попросивший продать ему ружье, на что тот согласился.

После того, как ружье было продано, мужчину задержали. Оказалось, что документов, разрешающих хранение и ношение оружия у него не имелось, в то время как экспертиза подтвердила, что ружье пригодно для использования.

В результате по факту незаконного сбыта оружия следователи возбудили уголовное дело. Расследование продолжается. Что касается друга, попросившего продать ружье, то в его отношении сейчас тоже проводят проверку. Кроме того, полицейские устанавливают канал приобретения огнестрельного оружия.