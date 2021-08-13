Генеральный директор муромского предприятия сядет на пять лет за неуплату кредитов

В Муроме завершился суд над 51-летним генеральным директором предприятия ООО "Скороходов", которого обвиняли в мошеннических действиях при получении через подставных лиц кредитов в банках с государственным участием.

Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Владимирской области, мужчина в период с 2012 по 2015 годы получил в АО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк России» и ПАО «ВТБ 24» через подставных лиц кредиты в сумме более 6 000 000 рублей. При этом его финансовое положение, а также его компании не позволяло погасить долги. Да, судя по материалам следствия, он к этому и не стремился. В ФСБ указывают, что он потратил кредиты на личные цели, а оплату по кредитам не производил вовсе.

В итоге, УФСБ России по Владимирской области совместно с муромской полицией завели по этой истории 6 уголовных дел по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). На днях муромский городской суд приговорил мужчину к пяти годам колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил.