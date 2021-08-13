Житель Вязников забил до смерти приятеля, приревновав его к своей сожительнице

Возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Вязников. Он обвиняется в "умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего".

По версии следствия, вечером 9 августа мужчины были в гостях у сожительницы обвиняемого и выпивали. На почве ревности они поругались.Через некоторое время хозяйка квартиры легла спать, а обвиняемый ушел. Спустя несколько часов он вернулся, но дверь в квартиру оказалась заперта. Тогда он балконам залез на 4 этаж и залез в квартиру через окно.

- Увидев, что знакомый лежит на одном диване вместе с сожительницей, он начал бить 60-летнего приятеля бутылкой и руками по голове и телу. Избиение продолжалось длительное время как в квартире, так и на лестничной клетке. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия, - рассказали в СУ СКР по Владимирской области.

Мужчину заключили под стражу. Вину в совершенном преступлении признал полностью, в содеянном раскаялся.