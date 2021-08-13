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Здоровье13 августа 2021 9:14

Во Владимирской области 13 августа коронавирусом заболели 202 человека

Цифры вновь поползли вверх
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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Во Владимирской области за прошедшие сутки 13 августа лабораторно подтверждено 202 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 42 заболевших во Владимире, 22 - в Гусь-Хрустальном, 20 - в Ковровском, 19 - в Муромском районах.

12 случаев в Вязниковском, по 11 - в Александровском, Юрьев-Польском, по 10 - в Собинском, и Суздальском районах, 9 - в Петушинском, 8 - в Кольчугинском, 7 - в Гороховецком, 6 - в Киржачском, по 4 - в Меленковском районе, Радужном и Камешковском районе, 2 случая в Селивановском и 1 в Судогодском районе.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 45 865 случая заболевания (10 861 сл. в г. Владимире, 5380 сл. в Гусь-Хрустальном, 4926 сл. о. Муром, 3560 сл. в Ковровском, 2534 сл. в Александровском, 2512 сл. в Петушинском, 1885 сл. в Юрьев-Польском, 1940 сл. в Вязниковском, 1937 сл. в Кольчугинском, 1813 сл. в Суздальском, 1480 сл. в Киржачском, 1484 сл. в Собинском, 1288 сл. в Меленковском, 1065 сл. в Гороховецком, 1052 сл. в Камешковском, 885 сл. в Селивановском, 705 сл. в Судогодском, 558 сл. в г. Радужном).