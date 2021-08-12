В Ковровском районе на ремонт поселковой больницы выделили 300 миллионов рублей

Как рассказал губернатор Владимир Сипягин, о плачевном состоянии больницы в поселке Мелехово Ковровского района говорили еще в прошлом году. Сейчас наконец в бюджете нашли нужные средства и в ближайшее время начнется ремонт. При этом жителей поселка без медицинской помощи не оставят: сейчас администрация Коврового района ищет подходящее помещение не менее двухсот квадратных метров, где смогут временно разместиться врачи. Как отметил глава региона, он считает, что временное размещение для больницы нужно найти в том же поселке, чтобы медицинская помощь оставалась доступной для жителей.