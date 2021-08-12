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Происшествия12 августа 2021 18:47

Прокуратура проводит проверку по факту разлива битума на трассе М-7 во Владимирской области

Размер ущерба устанавливается
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Владимирской природоохранной прокуратурой проводится проверка по факту разлива битума. Он произошел в результате автомобильной аварии на 200 км автодороги М-7 «Волга» в Судогодском районе Владимирской области. Сейчас специалистами аккредитованной лаборатории (филиал ФГБУ ЦЛАТИ по ЦФО по Владимирской области) отобрали пробы почвы для определения содержания нефтепродуктов, проведены замеры площади загрязнения. Устанавливается размер причиненного ущерба. Проверочные мероприятия не завершены, решается вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Результаты проверки находятся на контроле прокурора области.