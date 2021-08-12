Жители региона предпочитают расписываться во Владимире, Муроме, Коврове и Судогодском районе

Во Владимирской области за полгода сыграли 4 153 свадьбы из них 1146 - во Владимире. На втором месте идет округ Муром – 485 бракосочетаний за шесть месяцев, потом Ковров – 365 и неожиданно Судогодский район – 326. Самым урожайным на свадьбы месяцем стал июль. На него пришлось 1286 бракосочетаний, из них 346 во Владимире, 189 в Муроме и 107 в Судогодском районе. А вот в Суздале, некогда популярном месте для росписи, за полгода сыграли только 66 свадеб, в июле – 13. Разводятся там чаще – аж 67 раз за те же шесть месяцев. Также за первые полгода 2021 года в регионе распались 3 283 семьи, чаще всего расставались во Владимире (914 раз), Коврове (342) и Муроме (308). В Судогодском районе, кстати, разводятся значительно реже, чем женятся – 92 развода за полгода, в три с лишним раза меньше, чем заключенных браков. Зато чаще разводятся чем женятся в Суздальском, Собинском, Меленковском, Гусь-Хрустальном и Александровском районах.