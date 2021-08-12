В Коврове у завода-должника арестовали помещение за 3 миллиона рублей

Как сообщает Управление ФССП России по Владимирской области, один из ковровских заводов задолжал предприятию из Подмосковья шесть миллионов рублей. Судебные приставы уведомили должника о возбуждении исполнительного производства, но завод так и не приступил к выплате денег.

В результате судебные приставы были вынуждены наложить арест на недвижимость ковровского предприятия, а затем передать нежилое помещение завода площадью более 100 квадратных метров в собственность взыскателя. Таким образом удалось покрыть три миллиона рублей долга. Еще три миллиона, а также исполнительский сбор, был списан с расчетного счета ковровского завода.

В результате исполнительное производство было завершено.