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Общество12 августа 2021 17:32

В Коврове у завода-должника арестовали помещение за 3 миллиона рублей

Таким образом была покрыта часть крупного долга перед московским предприятием
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Управление ФССП России по Владимирской области, один из ковровских заводов задолжал предприятию из Подмосковья шесть миллионов рублей. Судебные приставы уведомили должника о возбуждении исполнительного производства, но завод так и не приступил к выплате денег.

В результате судебные приставы были вынуждены наложить арест на недвижимость ковровского предприятия, а затем передать нежилое помещение завода площадью более 100 квадратных метров в собственность взыскателя. Таким образом удалось покрыть три миллиона рублей долга. Еще три миллиона, а также исполнительский сбор, был списан с расчетного счета ковровского завода.

В результате исполнительное производство было завершено.