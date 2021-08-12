В Гороховце осужден слесарь газовой службы по вине которого погибла местная жительница

Гороховецкий районный суд вынес приговор сорокашестилетнему местному жителю, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, если повлекли по неосторожности смерть человека). В декабре 2018 года он работал слесарем по эксплуатации и ремонту газового оборудования в Гороховецком филиале АО «Газпром газораспределение Владимир» и выполнял плановое техобслуживание водонагревательного газового котла, установленного в квартире местной жительницы. Чтобы освободиться побыстрее, работник не стал выполнять все предусмотренные договором работы, и газовый котел стал работать при полностью перекрытом вентиляционном канале и отсутствии притока свежего воздуха. В результате живущая в квартире женщина умерла от отравления угарным газом. Слесарь свою вину так и не признал, но суд согласился с позицией прокурора о виновности мужчины и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 2 года условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с проверкой эффективности, обслуживанием и ремонтом систем вентиляции и дымоудаления на срок 2 года. Приговор в законную силу не вступил.