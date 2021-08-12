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Общество12 августа 2021 16:26

Во Владимирской области занято более 70% коек для больных с коронавирусом

Но власти региона говорят о стабилизации эпидситуации
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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По состоянию на 12 августа больницах Владимирской области действуют 1822 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 71,1 процента из них занято (1295), свободны 527 коек. За сутки последний месяц стабильно заболевает больше, чем выздоравливает, так на 12 августа коронавирусом заболело 200 человек, выздоровели 159, скончалось от новой инфекции четыре человека. При этом в областной администрации отмечают, что эпидситуация, связанная с новой коронавирусной инфекцией, остаётся тяжёлой, но стабильной. В регионе число выписанных из стационара превышает количество госпитализированных, а число свободного коечного фонда для лечения пациентов с Covid-19 составляет 28,9 процента. При этом коэффициент распространения заболевания практически на одном уровне с общероссийским показателем. На этом фоне медицинские учреждения готовы наращивать объёмы оказания медицинской помощи в плановой форме.