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Общество12 августа 2021 16:24

В Гусь-Хрустальном управкомпания заплатила за электричество после ареста кассы

Всему виной большой долг, накопленный перед энергосбытовой организацией
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Управление ФССП России по Владимирской области, муниципальная управляющая компания, обслуживающая пять многоквартирных домов, накопила долг за электричество в 183 тысячи рублей.

Дело дошло до суда, и после того, как копию постановления о возбуждении исполнительного производства вручили представителю должника, ничего не изменилось — долг так и не был выплачен.

В результате судебные приставы сперва предупредили руководство УК о том, что на них может быть возбуждено уголовное дело за неисполнение решения суда, а затем ограничили расходные операции по кассе, а также арестовали агентский договор.

В итоге это дало результат — в скором времени управляющая компания выплатила все 183 тысячи рублей, и исполнительное производство было завершено.