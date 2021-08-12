В Гусь-Хрустальном управкомпания заплатила за электричество после ареста кассы

Как сообщает Управление ФССП России по Владимирской области, муниципальная управляющая компания, обслуживающая пять многоквартирных домов, накопила долг за электричество в 183 тысячи рублей.

Дело дошло до суда, и после того, как копию постановления о возбуждении исполнительного производства вручили представителю должника, ничего не изменилось — долг так и не был выплачен.

В результате судебные приставы сперва предупредили руководство УК о том, что на них может быть возбуждено уголовное дело за неисполнение решения суда, а затем ограничили расходные операции по кассе, а также арестовали агентский договор.

В итоге это дало результат — в скором времени управляющая компания выплатила все 183 тысячи рублей, и исполнительное производство было завершено.