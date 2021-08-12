Во Владимире задержали закладчика наркотиков

Сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России по городу Владимиру во время патрулирования в одном из микрорайонов города обратили внимание на мужчину, который, увидев полицейских, стал заметно нервничать. При проверке было установлено, что при себе 31-летний мужчина имеет 10 свертков с порошкообразным содержимым. Мужчину задержали.

- В свертках находились наркотические средства, а в мобильном телефоне задержанного были обнаружены фото с координатами. Мужчина пояснил, что делал «тайники-закладки». Полицейские изъяли на территории города 11 свертков с запрещенными веществами, - сообщили в областном УМВД.

Общая масса изъятых из незаконного оборота запрещенных веществ составила более 40 граммов.

Возбуждено уголовное дело по статье "незаконный сбыт наркотических средств".