Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество12 августа 2021 15:46

Во Владимире задержали закладчика наркотиков

Полицейские изъяли 11 свертков
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России по городу Владимиру во время патрулирования в одном из микрорайонов города обратили внимание на мужчину, который, увидев полицейских, стал заметно нервничать. При проверке было установлено, что при себе 31-летний мужчина имеет 10 свертков с порошкообразным содержимым. Мужчину задержали.

- В свертках находились наркотические средства, а в мобильном телефоне задержанного были обнаружены фото с координатами. Мужчина пояснил, что делал «тайники-закладки». Полицейские изъяли на территории города 11 свертков с запрещенными веществами, - сообщили в областном УМВД.

Общая масса изъятых из незаконного оборота запрещенных веществ составила более 40 граммов.

Возбуждено уголовное дело по статье "незаконный сбыт наркотических средств".