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Происшествия12 августа 2021 14:16

В Петушинском районе трое молодых людей совершили кражу из дачного дома

Парни вытащили оттуда строительные инструменты и садовый инвентарь
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи полиции Петушинского района завершили расследование уголовного дела, возбужденного по факту кражи, совершенной группой лиц. Преступление инкриминируется 19, 20 и 25-летнему парням из числа местных жителей.

В ходе следствия установлено, что минувшем декабре молодые люди воспользовались отсутствием хозяев дачи, пробрались в дом и стащили оттуда инвентарь для работы в саду, а также строительные инструменты. Все это они потом продали.

Как только хозяин обнаружил исчезновение вещей, он тут же обратился в полицию. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.

Оперативникам удалось установить места, куда парни продавали украденные вещи, благодаря чему их и нашли. В ходе следствия молодые люди возместили дачнику ущерб и признали свою вину. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в Петушинский районный суд.