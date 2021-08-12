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Происшествия12 августа 2021 12:39

Во Владимире Торговые ряды эвакуировали из-за ложной тревоги

В здании сработала автоматическая пожарная сигнализация
Алексей КОТМЫШЕВ
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Около полудня появилась информация об эвакуации ТЦ «Торговые ряды», однако причины случившегося были на тот момент не ясны. В региональном главке полиции заявили, что не имеют отношения к данной эвакуации.

В свою очередь, в ГУ МЧС России по Владимирской области поспешили успокоить — на самом деле ничего страшного не случилось.

- Произошла ложная сработка автоматической пожарной сигнализации. Все в порядке, вызов ложный, - сообщила руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области Екатерина Мищенко.

Так что поводов к волнению нет — сейчас торговый центр уже вернулся к привычному режиму работы.